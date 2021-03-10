Российский рынок новых LCV в феврале 2021 года

10 марта 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 8,4 тыс. единиц, что на 12,3% больше, чем год назад.

Лидером здесь по-прежнему является отечественный бренд GAZ, на долю которого в феврале пришлось 38% от общего объема. Всего россияне приобрели 3,2 тыс. таких автомобилей – на 4,8% меньше, чем в феврале 2020-го. На втором месте оказалась LADA, показавшая самый сильный рост в десятке лидеров – плюс 75,6%. Это соответствует 1,4 тыс. купленных автомобилей. Третьим стал еще один российский производитель – УАЗ, тираж которого составил 1,3 тыс. штук (+11,5%). Среди иностранных брендов лучшим стал американский Ford с результатом 940 экземпляров (+20,2%). Замкнул пятерку лидеров немецкий Volkswagen (357 шт.; +3,8%).

Эксперты отмечают, что 8 из 10 марок-лидеров по итогам февраля находятся «в плюсе». Кроме уже указанной LADA (+75,6%), стоит отметить французский Peugeot, рыночный рост которого составил 52,6%. А вот отрицательную динамику, кроме GAZ (-4,8%), показал еще и корейский Hyundai (-44,6%).

Среди моделей первенство удерживает GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось более 20% всех купленных новых LCV. Это эквивалентно 1,7 тыс. единиц, что на 8,8% меньше, чем в феврале 2020 года. Вторым стал LADA Largus VU (1 163 шт.; +79,2%), а замкнул тройку лидеров Ford Transit (940 шт.; +23%).

Большинство моделей из первой десятки в феврале продемонстрировали положительную динамику, и только у трех наблюдался рыночный спад. Самый сильный он был у GAZ 2752 (-24,3%). А вот максимальный, почти трехкратный рост произошел у УАЗ 3741 (+190,1%).

Что касается суммарной статистики по итогам двух месяцев 2021 года, то и здесь отмечается рост на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий объем рынка новых LCV с начала года составил 15,6 тыс. штук.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА (шт.)