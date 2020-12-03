Какие автомобили с правым рулем покупают в России: ТОП-10 моделей

С января по октябрь 2020 года россияне приобрели 511 тыс. легковых автомобилей с правым расположением руля. Это столько же, как и год назад. Какие из них пользуются спросом на российском рынке? Рейтинг популярных праворульных машин составили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Отметим, что 86% таких автомобилей покупают на Дальнем Востоке и в Сибири. А более половины (53%) всех приобретаемых машин с правым рулем приходится на марку Toyota.

Самой популярной у россиян праворульной моделью является Toyota Corolla – за 10 месяцев она была куплена в количестве 46,6 тыс. единиц. Далее, с заметным отставанием, располагается Honda Fit, которая разошлась тиражом в 20 тыс. экземпляров.

Следующие четыре позиции в данном рейтинге вновь занимает продукция Toyota, а именно модели: Vitz (16 тыс. шт.), Mark (13,6 тыс. шт.), Prius (12 тыс. шт.) и Corona (11,1 тыс. шт.).

На седьмой и восьмой строчках находятся Mazda Demio и Nissan Note – их обладателями за отчетный период стали 9,6 тыс. и 9,2 тыс. жителей РФ соответственно. А замыкают ТОП-10 Toyota Caldina (9,1 тыс. шт.) и Toyota Carina (8,8 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты агентства, на долю легковых автомобилей с правым рулем в нашей стране приходится более 11% всего вторичного рынка.

Сколько реально стоит автомобиль с правым рулем (и не только) – можно узнать с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Avito.