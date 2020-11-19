Новый Peugeot Partner доступен для заказа в России

Калужский завод «ПСМА Рус» в конце ноября начнет производство фургонов Peugeot Partner второго поколения. Автомобиль будет представлен в двух версиях длины кузова – L1 (длина 4380 мм) и L2 (длина 4628 мм) стоимостью от 1 млн 199 тыс. рублей и 1 млн 289 тыс. рублей соответственно. Удлиненная версия (L2) уже доступна к заказу, производство стандартной версии (L1) стартует в феврале 2021 года, сообщает пресс-служба Peugeot.

Что касается моторная гаммы, Peugeot Partner предлагается на выбор с дизельным двигателем 1.6 HDi (90 л.с.) или бензиновым 1.6 VTi (115 л.с.), которые работают в сочетании с 5-ступенчатой коробкой передач.

Даже в самой компактной версии фургона Peugeot Partner длина грузового отсека составляет 1,80 метра, а полезный объем – 3,3 куб.м. В версии с удлиненным кузовом погрузочная длина составляет 2,05 метра, а объем – 3,7 куб.м. За счет складывающегося сиденья полезный объем может быть увеличен до 3,7 куб.м, что позволит перевозить грузы длиной до 3 м в версии с кузовом стандартной длины. Вместимость версии с удлиненным кузовом может быть увеличена до 4,1 куб.м с перевозимым грузом длиной до 3,25 м. Грузоподъемность фургона – до 732 кг.

Удобный доступ в грузовой отсек обеспечивают распашные задние двери, которые открываются в пропорции 60/40 до 180 градусов, и небольшая погрузочная высота (596 мм или 613 мм в зависимости от версии), а также правая боковая сдвижная дверь, входящая в состав базового оснащения версий с удлиненным кузовом. Даже в стандартной версии может быть размещено два европаллета.

В базовое оснащение нового Peugeot Partner входят система динамической стабилизации (ESP), система удержания автомобиля при начале движения на склоне (Hill assist), система аварийного оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», передняя подушка безопасности водителя, центральный замок с пультом дистанционного управления, дневные ходовые огни (LED), выключение переднего освещения с задержкой («Follow me home»), а также защита картера двигателя. На автомобиль могут опционально устанавливаться противотуманные фары с функцией подсветки поворотов. В качестве дополнительных опций комфорта фургон может быть оборудован аудиосистемой Peugeot Connect Sound с поддержкой CD, MP3, BlueTooth, AUX и USB, многофункциональным бортовым компьютером и системой кондиционирования воздуха.

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