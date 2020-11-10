Россияне купили 60 тысяч китайских автомобилей с пробегом. Больше всего – на Кубани

Почти 60 тысяч легковых автомобилей с пробегом китайских марок купили жители нашей страны за 9 месяцев 2020 года, что чуть ниже (-1%), чем год назад. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке специализированного отчета «RADAR REPORT».

Что касается марочной структуры этого сегмента вторичного рынка, то здесь лидером оказывается Chery – на ее долю приходится 30% от общего объема. За 9 месяцев текущего года россияне стали обладателями 17,7 тыс. таких машин с пробегом. Еще 25% рынка занимают б/у автомобили марки Lifan, тираж которых составил 15,2 тыс. единиц. Третьим стал бренд Geely с показателем 10,6 тыс. перепроданных экземпляров. Кроме того, в пятерку самых востребованных «китайцев» с пробегом вошли Great Wall (9,9 тыс. шт.) и BYD (1,2 тыс. шт.). Отметим, что перепродажи всех перечисленных марок за указанный период снизились: от -1,1% у Lifan до -15,1% у BYD.

Чаще всего подержанные китайские автомобили покупают в Краснодарском крае. Жители Кубани в январе – сентябре 2020 года приобрели 2,8 тыс. таких машин, что на 7% меньше прошлогоднего результата. Следом, с небольшим отставанием, идет Свердловская область, где их количество составило 2,7 тыс. единиц (+7%). Замыкает тройку лидеров Башкирия с результатом 2,6 тыс. штук (-3%). В первую пятерку также вошли Подмосковье (2,3 тыс. шт.; -10%) и Челябинская область (2,2 тыс. шт.; +5%). А вот Москва и Санкт-Петербург даже не попали в десятку субъектов РФ по объемам вторичного рынка китайских легковых автомобилей, заняв лишь 15-ю и 16-ю строчки рейтинга соответственно.

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Фото: Chery