Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом вышел «в плюс»

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что рынок подержанных люксовых автомобилей в нашей стране начал демонстрировать рост. Так, по итогам 9 месяцев 2020 года его объем составил 1490 купленных машин – на 1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, если рассматривать статистику за 8 месяцев, то вторичный рынок сегмента Luxury еще показывал снижение (-4%), но благодаря существенному росту в сентябре (+32%) он смог выйти «в плюс».

Что касается марочной структуры этого рынка, то наибольшие предпочтения здесь россияне отдают Bentley, на долю которой приходится 35% всех купленных «люксов» с пробегом. Так, с января по сентябрь жители РФ стали обладателями 524 б/у машин этого британского бренда.

Почти 30% вторичного рынка Luxury принадлежит Mercedes-Benz Maybach S-Class (439 шт.). Каждый седьмой перепроданный автомобиль в этом сегменте – Maserati (207 шт.), а каждый десятый – Rolls-Royce (151 шт.). Также за отчетный период граждане нашей страны приобрели 77 машин с пробегом марки Lamborghini, 56 – Ferrari и 36 – Aston Martin.

Стоит также отметить, что на вторичном рынке «люксов» лишь Mercedes-Benz Maybach S-Class находится «в минусе», в то время как все остальные бренды демонстрируют рост.

Найти люксовые (и не только) автомобили с пробегом можно в салонах проверенных дилеров.