Продажи новых пикапов в России сократились на 15%

За 9 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 6111 новых пикапов. Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 15% меньше, чем в январе – сентябре 2019 года.

80% продаж в этом сегменте приходится на три модели. Лидирует здесь УАЗ «Пикап», который за отчетный период разошелся тиражом в 1858 экземпляров – на 29% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. Совсем чуть-чуть уступил ему Toyota Hilux (1844 шт.), реализация которого тоже снизилась – на 16%. А замкнул тройку лидеров Mitsubishi L200 (1167 шт.; -14%).

Таким образом, более половины (54%) всех проданных пикапов принадлежит японским маркам, 30% представляют Россию, а 14% – Германию. На долю пикапов из других стран пришлось лишь 2% данного рынка.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи пикапов в нашей стране упали чуть сильнее, чем весь авторынок, который за отчетный период сократился на 13%. А их объемы по-прежнему остаются на очень низком уровне – на долю пикапов приходится лишь 0,6% российского рынка новых легковых машин. Более подробно об этом – здесь.

Какие еще модели пикапов (и не только) могут появиться в РФ – смотрите в «Календаре новинок».