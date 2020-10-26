Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2020 года

За январь - сентябрь 2020 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 млн 024,7 тыс. единиц, что на 13% меньше по сравнению с результатом годичной давности. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика зафиксирована только в одном сегменте - купе/кабриолеты, доля которого составляет всего 0,6%. Остальные, в том числе и два крупнейших - B и SUV (на их долю приходится 85% всего рынка), ушли «в минус».

Больше всего в нашей стране продается автомобилей сегмента SUV: за 9 месяцев было реализовано 491 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 7,6% меньше, чем год назад. Отметим, что другие сегменты упали гораздо глубже, а их падение находится в диапазоне от -15,1% (пикапы) до -27,4% (сегмент С).

На долю SUV пришлось 48% от общего объема реализации. Лидерство среди моделей здесь по-прежнему удерживает Hyundai Creta, а в первую тройку по итогам 9 месяцев попали еще Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Реализация автомобилей сегмента В снизилась на 15,4% до 381,4 тыс. единиц. В январе - сентябре их доля составила более 37% рынка. Здесь тоже бестселлер остается неизменным - LADA Granta. Остальные участники ТОП-3 в данном сегменте также остались на своих позициях: LADA Vesta - вторая, KIA Rio - третья.

На сегмент D пришлось 5% от общих продаж (50,6 тыс. шт.). Лидируют здесь Toyota Camry, KIA Optima и Hyundai Sonata. Доля автомобилей класса C составила 4,5% (45,7 тыс. шт.). Доля каждого из оставшихся сегментов - менее 3%. Более наглядно это представлено на картинке.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.