KIA представила новый кросс-хэтчбек Rio X. Он заменит X-Line

KIA Rio X-Line является самой популярной кросс-моделью российского рынка. Как выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2020 года было продано 28,5 тыс. таких автомобилей. В ближайшее время эта модель получит обновленную внешность и новое имя.

Как сообщается в официальном пресс-релизе компании KIA Motors, литера «X» в названии модели указывает на ее особую роль в линейке бренда и акцентирует внимание на качествах, присущих кроссоверам.

KIA Rio X создавался специально для России с учетом мнений экспертов и российских автовладельцев. Доля кросс-версии в общем объеме продаж KIA Rio за три года заметно выросла – с ожидаемых 30% в конце 2017 года до 50% в 2020 году.

Обновленный Rio X сохранил свои габариты и клиренс в 195 мм, при этом он получил ряд обновлений дизайна. Хэтчбек стал выглядеть более уверенным и агрессивным. В передней части автомобиля изменения коснулись бампера, решетки радиатора и световых приборов. Более острые преломления линий, более объемный бампер и новые штрихи в дизайне фар подчеркивают фирменный тигриный облик. Экспрессивный вид создается также за счет увеличенного воздухозаборника и более геометрически четкого оформления противотуманных огней.