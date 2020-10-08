В России растут покупки дизельных автомобилей Toyota и BMW с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 8 месяцев 2020 года составил 198,5 тыс. единиц. Это на 0,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Более 16% от этого количества приходится на продукты Toyota (32 тыс. шт.), которые показывают рост (+2,1%).

В ТОП-10 марок дизельных автомобилей на вторичном рынке лишь еще один бренд – BMW с долей в данном сегменте рынка более 13% - демонстрирует положительную динамику (26,2 тыс. шт.; +8,7%). Остальные восемь упали ниже, чем рынок дизельных легковых в целом.

Эксперты решили составить модельный рейтинг дизельных автомобилей вторичного рынка в январе-августе 2020 года. Первые две строчки ТОП-10 таблицы занимают представители Toyota. Это внедорожники Land Cruiser 200 (9 тыс. шт.; +3,7%) и Land Cruiser Prado (8,3 тыс. шт.; +12,5%). На третьей позиции - Volkswagen Touareg (7 тыс. шт.; -2,5%), далее следуют BMW X5 (6,7 тыс. шт.; +10,4%) и BMW 5-Series (5,2 тыс. шт.; +10,3%).

В ТОП-10 самых популярных дизельных легковых автомобилей на вторичном рынке РФ также попадают: KIA Sorento (5 тыс. шт.; -3,8%), Hyundai Santa Fe (4,5 тыс. шт.; -0,8%), Audi Q7 (4,4 тыс. шт.; +2,6%), Mitsubishi L200 (4,4 тыс. шт.; -1,8%) и Toyota Hilux (4,3 тыс. шт.; +0,2%).

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