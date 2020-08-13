KIA показала первые изображения обновленного Stinger

Компания KIA Motors представила первые официальные изображения обновленной модели Stinger – первого в истории бренда автомобиля класса «gran turismo». Как сообщается в официальном пресс-релизе, фастбек Stinger претерпел ряд обновлений – как в экстерьере, так и в интерьере. Помимо дизайнерских изменений и применения более высококачественных материалов, новинка получила обновленную информационно-развлекательную систему.

Внешность обновленного KIA Stinger отличают фирменная решетка радиатора в стилистике «улыбка тигра» (tiger nose) и новые многосекционные светодиодные фары, которые в выключенном состоянии смотрятся более темными и тонкими. Для задней светотехники также использована новая, более изящная комбинация фонарей. Она создает новую, запоминающуюся «световую подпись» и визуально делает корму Stinger шире.

На выбор клиентам предлагаются новые опциональные насадки выхлопных труб с большим диаметром и отделкой яркого серебряного цвета, а также два новых варианта дизайна колесных дисков в размерности 18 и 19 дюймов – их сложный рисунок дополнительно подчеркивает спортивный характер автомобиля.

Для Stinger будут также предлагаться различные (в зависимости от конкретного рынка) новые варианты цветов и материалов отделки интерьера. Например, в Корее, где прошла презентация новинки, клиенты смогут заказать новую однотонную темно-коричневую отделку, которая идеально сочетается с темно-синим цветом кузова Deep Chroma Blue. В этом случае для отделки сидений используется кожа Nappa с ромбовидной прострочкой. Для экспортных рынков среди возможных вариантов с отделкой кожей Nappa – черная Saturn Black, красная или бежевая. При этом сохраняются предлагавшиеся раньше варианты отделки салона кожей или искусственной кожей.

Продажи обновленного KIA Stinger на внутреннем рынке Кореи начнутся в третьем квартале 2020 года, а вскоре после этого автомобиль будет представлен на многих экспортных рынках.

Больше подробностей об обновленной модели, в частности, информация о линейке силовых агрегатов и новых технологических решениях, будет представлено в ближайшее время.

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