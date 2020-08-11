Продажи Skoda в РФ по итогам июля выросли на 69%

Российские дилеры Skoda в июле реализовали 12329 автомобилей – на 69% больше, чем за тот же месяц прошлого года. По этому показателю чешская марка сумела занять четвертое место (после LADA, KIA и Hyundai) на рынке РФ, а ее доля, по данным АЕБ, достигла 8,7% (против 5,5% в июле 2019-го).

Бестселлером Skoda на российском рынке в июле стал лифтбек Skoda Rapid второго поколения, который поступил в продажу только весной нынешнего года. За прошлый месяц на этой модели остановили свой выбор 5271 российский покупатель. Второе место по популярности заняла Octavia, чьи продажи увеличились на 48% до 2756 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки компактный кроссовер Karoq с показателем 2515 проданных автомобилей. Также в июле было реализовано 1631 кроссовер Kodiaq и 156 экземпляров модели Superb.

Отметим, что по итогам 7 месяцев 2020 года продажи Skoda в нашей стране составили 46546 машин, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров Skoda (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».