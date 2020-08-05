Новый Audi A6 allroad получил более доступные российские цены.

Компания Audi Россия объявила о начале приема заказов на новый Audi A6 allroad quattro в стандартных комплектациях. Ранее «АВТОСТАТ» сообщал о старте продаж юбилейной лимитированной серии 20 Years Edition, стоимость которой начиналась от 5 млн 377 тыс. руб. Сейчас можно заказать машины в обычных комплектациях и по более низким ценам - от 4 млн 259 тыс. руб.

Для нового Audi A6 allroad quattro предлагается два варианта двигателей. Бензиновый 3-литровый 55 TFSI мощностью 340 л.с. (от 4 млн 437 тыс. руб.) или дизельный V6 TDI с рабочим объемом 3 л мощностью 249 л.с. (от 4 млн 259 тыс. руб.).

Все версии Audi A6 allroad quattro оснащаются системой полного привода quattro с технологией ultra, адаптивной пневматической подвеской с регулируемым до 60 мм дорожным просветом (в стандартном положении 139 мм, может быть увеличен на 45 мм) и системой помощи при спуске.

Габаритные размеры нового Audi A6 allroad quattro составляют 495х190х150см, колесная база – 293 см. Багажник объемом 565 л может увеличиваться до 1 680 л (при сложенных задних сиденьях).

На автомобиль предоставляется гарантия качества от производителя на срок 2 года, а также на дополнительные 2 года или до достижения общего пробега 120 000 км (в зависимости от того, какое событие наступит ранее), при этом в первые 2 года пробег не ограничивается и не учитывается.

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