Новый Audi A6 allroad quattro доступен в России в юбилейной спецверсии

Российские дилеры Audi начали продажи нового Audi A6 allroad quattro в лимитированной серии 20 Years Edition. Для покупателей в России будет доступно всего 50 эксклюзивных автомобилей по цене от 5 млн 377 тыс. рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Внешний вид нового Audi A6 allroad quattro 20 Years Edition отличает широкая низко расположенная решетка радиатора Singleframe с вертикальными планками, которая выступает доминирующим элементом, привлекая внимание к передней части автомобиля. Для новинки предлагаются три варианта окраски кузова металлик: коричневый soho brown, белый glacier white и gavial geen, который перекликается с цветом модели первого поколения, выпущенной в 1999 году. Пакет внешней отделки черного цвета был расширен за счет специального черного оформления логотипа Audi в форме четырех колец и корпусов наружных зеркал. Дополняют эксклюзивное оформление эффектные диски – на выбор доступны три варианта: 19-дюймовые диски «5 двойных спиц», 20-дюймовые диски «10 спиц V» и 21-дюймовые диски Audi Sport «5 модульных двойных спиц».

Салон специальной версии получил черные спортивные сиденья с комбинированной отделкой из кожи и материала Alcantara, алюминиевые декоративные вставки, накладки на пороги в дверных проемах с подсветкой и светодиодную подсветку с нижней стороны передних дверей с проекцией надписи allroad. Кроме того, в список оснащения нового Audi A6 allroad quattro 20 Years Edition включены аудиосистема Bang & Olufsen Premium Sound System с объемным звучанием, пакет ассистирующих систем «Путешествие», камеры кругового обзора, фары Matrix LED, тиснение allroad на спинках передних сидений и др.

Под капотом нового Audi A6 allroad quattro 20 Years Edition установлен двигатель V6 TDI рабочим объемом 3,0 л, развивающий 249 л.с. Автомобиль оснащен системой постоянного полного привода quattro и адаптивной пневматической подвеской с возможностью изменения дорожного просвета.

В оснащение Audi A6 allroad quattro лимитированной серии 20 Years Edition входят обогрев передних и задних сидений, климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, комфортный ключ, автодоводчик дверей, теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло с беспроводным обогревом, ассистент сохранения полосы движения, навигационная система MMI Navigation plus с MMI touch response, пакет контурного освещения салона, интерфейс подключения смартфонов Audi smartphone interface, система Audi pre sense front, ассистент перестроения, включая Audi pre sense rear, систему предупреждения при открывании двери и ассистент контроля поперечного движения сзади.

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