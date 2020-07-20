ТОП-10 самых покупаемых иномарок в Ростове-на-Дону

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – мае 2020 года жители Ростова-на-Дону приобрели 3 574 новых легковых автомобиля иностранных брендов*. Это на 19,1% меньше, чем за 5 месяцев прошлого года.

Первые три строчки местного рейтинга занимают автомобили корейских марок, которые при этом показывают отрицательную динамику продаж. Лидирует среди них KIA Rio, за указанный период модель разошлась тиражом 256 экземпляров (-18,7%). С небольшим отставанием от нее на второй строчке находится Hyundai Solaris (245 шт.; -19,9%), а следом идет Hyundai Creta (212 шт.; – 19,1%).

Замкнули пятерку лидеров две модели немецкого бренда Volkswagen – седан Polo (169 шт.; +25,2%) и кроссовер Tiguan (136 шт.; 14,3%).

Кроме того, в январе – мае текущего года в ТОП-10 местного рынка попали Toyota Camry (135 шт.; - 17,7%), Toyota RAV4 (117 шт.; +36%), Renault Logan (97 шт.; -48,1%), KIA Sportage (91 шт.; -6,2%), Mazda CX-5 (84 шт.; +37,7%).

*из общего объема иномарок исключена модель Chevrolet Niva, которая c декабря 2019 года вернулась в продуктовый портфель LADA.