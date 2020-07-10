Началось производство внедорожника Niva под маркой LADA

Предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» начало производство внедорожников Niva под маркой LADA. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип LADA трехмерной ладьи, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, что Niva (2123) является разработкой АВТОВАЗа и ее производство начиналось в 2000 году под маркой LADA. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Основные узлы – кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях АВТОВАЗа, а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. Всего к настоящему моменту изготовлено более 700 тыс. внедорожников Niva.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2019 года АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АВТОВАЗ у американской компании General Motors. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA.

Как отмечает исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, Niva становится вторым полноприводным внедорожником в семействе LADA. Компания намерена и далее развивать его продажи, которые теперь организованы и в самой большой дилерской сети России, насчитывающей более 300 центров продаж и обслуживания.

«Целесообразность получения внедорожника Niva в портфель LADA связана с возможностью имиджевого разделения двух моделей ‒ 4х4, как более утилитарного и бескомпромиссного внедорожника, и Niva, как более комфортного автомобиля. С учетом ценового позиционирования последнего, полагаю, АВТОВАЗ сможет более активно конкурировать в сегменте Renault Duster и ему подобных. Именно поэтому перевод внедорожника Niva в бренд LADA нужен АВТОВАЗу для увеличения возможной аудитории и расширения своего модельного ряда», – комментирует управляющий «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский.

Между тем, продажи внедорожников Niva уже начались в некоторых официальных дилерских центрах LADA с февраля 2020 года. По итогам первого полугодия на российском рынке было реализовано 8027 таких автомобилей, что позволило «Ниве» войти в ТОП-25 самых продаваемых моделей в нашей стране. В настоящее время стоимость внедорожника начинается от 695 тыс. рублей.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».