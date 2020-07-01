Какие модели ушли, а какие появились на рынке в июне 2020 года? | АВТОСТАТ

Какие модели ушли, а какие появились на рынке в июне 2020 года?

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Какие модели ушли, а какие появились на рынке в июне 2020 года?

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2019. Новые автомобили: мнения автовладельцев (четвертая волна)
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Автомобильный рынок России постепенно возвращается к нормальному ритму жизни. В начале лета эксперты сайта «Цена Авто» отметили несколько интересных изменений в модельных рядах брендов.

Так, в июне сразу три модели исчезли с официальных сайтов компаний – кроссовер Haval H2, а также компактвэны Renault Dokker и Dokker Stepway.

Зато марка Chevrolet вывела на рынок три новых модели из массового сегмента – хэтчбек Spark и седаны Nexia и Cobalt. Также к полноценным новинкам этого месяца стоит отнести лифтбек Volkswagen Arteon и новый купе-кроссовер KIA XCeed, производство которого налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Из моделей, прошедших рестайлинг, отметим обновленный Renault Kaptur, производство которого налажено на заводе в Москве.

Для нескольких моделей производители расширили список комплектаций – Foton Sauvana, Haval F7x, Lexus ES250 и NX200, Porsche Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe, Skoda Superb и Volkswagen Tiguan. А одна модель, Skoda Rapid, вышла в специальной серии Hockey Edition.

Кроме того, для 7 моделей из премиального сегмента стали известны рублевые цены и начался прием заказов. Более подробную информацию об этих моделях можно найти здесь.

Какие модели появятся на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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