Audi продлевает срок гарантии на свои автомобили

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Компания Audi Россия объявила о продлении сроков гарантии на свои автомобили на три дополнительных месяца. Данная мера вводится производителем в России и других странах из-за продолжающейся пандемии коронавируса, в связи с чем клиенты не имеют возможности своевременно посетить дилерские центры, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

В случае если срок действия гарантии на новый автомобиль Audi истекает или уже истек в период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, гарантия продлевается на три дополнительных месяца. Период действия продления для этих автомобилей заканчивается через три месяца после окончания имеющейся гарантии.

Лимит ограничения гарантии по пробегу не меняется. Условия гарантии на лакокрасочное покрытие, сквозную коррозию, запасные части и иные подобные случаи также на данный момент остаются без изменений.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Audi реализовали 3941 автомобиль – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером в модельном ряду Audi остается кроссовер Q5, чьи продажи в отчетный период составили 832 экземпляра (-10%). Второе место по объему реализации занимает внедорожник Q7, на котором остановили свой выбор 816 российских покупателей (+14%). На третьей строчке идет полноразмерный купе-кроссовер Audi Q8 с показателем 593 машины (+42%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале года российские дилеры Audi начали продажи специальной лимитированной серии Audi Q5 ABT Edition и новой модификации Audi Q5 45 TDI quattro с дизельным двигателем V6 3.0 TDI. Кроме того, в первом квартале на российском рынке появились обновленный рестайлинговый кроссовер Q7, «заряженный» флагманский седан S8, а также «спортивная» версия кроссовера SQ7.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».