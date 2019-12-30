Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет очередной выпуск маркетингового отчета

«Рынок автосервиса в России». В этом отчете речь идет о рынке автосервиса исключительно легковых автомобилей. Оценка рынка проведена по двум направлениям.

Первое – это классификация участников рынка и их количественное соотношение в регионах.

Имеются в виду официальные дилеры, независимые СТО и точки узкой специализации, в которых предоставляется ограниченный набор автосервисных услуг (например, мойка, шиномонтаж, кузовной ремонт и др.). При этом в отдельную категорию мы выделили механиков-частников,количественный учет которых довольно затруднен из-за отсутствия какой-либо информации в открытых источниках.

Второе направление – годовой объем реализации автосервисных услуг, в том числе по кузовному ремонту, автомойке и шиномонтажным работам.

Методика расчета объема рынка базируется на подробных данных по парку легковых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2019 года, а также мониторинга цен на автосервисные услуги в городах Москва, Санкт-Петербург и регионах.

Кроме того, были учтены предпочтения автовладельцев по видам точек обслуживания, которые были определены по результатам опросов, проведенных в 2019 году. Объемы рынка разделены на три основных блока. Это объемы реализации услуг официальными дилерами, независимыми СТО и потенциал рынка. Под потенциалом рынка мы подразумеваем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей в денежном выражении, которые производятся лично автовладельцами или механиками-частниками.

В каждом блоке объемы реализации услуг разделяются между отечественными марками и брендами иностранного происхождения, а также по возрастным категориям.

Эти два направления позволили нам вычислить такой показатель, как средний годовой объем реализации услуг официальным дилером по одному бренду без учета стоимости запасных частей и расходных материалов. Также по каждому региону мы смогли определить еще один показатель – насыщенность сервиса гарантийных автомобилей, т.е. количество гарантийных автомобилей, приходящихся на одного официального дилера.

Отчет подготовлен методом кабинетного исследования с использованием телефонных онлайн-опросов. Основными источниками информации являются собственные базы данных и информация, полученная из открытых источников.

Структура подачи информации и расчетные методики разработаны специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ». Тем не менее все они базируются на основополагающих принципах расчетов объема рынка, принятых в общемировой практике. Данные, представленные в отчете, структурированы и собраны в таблицы, при необходимости проиллюстрированы графиками и диаграммами.