Volkswagen Tiguan в октябре установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Volkswagen в октябре реализовали 9253 автомобиля, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2019 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 1% и составили 85439 машин, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в октябре остановили свой выбор 4702 покупателя (-12%). Вместе с тем российские клиенты все чаще делают выбор в пользу внедорожной линейки Volkswagen. Так, в прошлом месяце было продано 3704 автомобиля Tiguan, что на 12% выше показателя годичной давности. Как отмечается, это лучший результат с момента выхода модели на российский рынок. Обладателями внедорожников Touareg стали 498 клиентов, а самую большую модель марки, внедорожник Teramont, выбрал 241 покупатель (+3%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на седан Polo в новом, более доступном исполнении Select. Цены на специальную версию начинаются от 799,9 тыс. рублей. Кроме того, в продажу поступила новая версия внедорожника Touareg Business, которая получила расширенный набор функционального оборудования. Цена версии Touareg Business с бензиновым двигателем 249 л.с. составляет 3 млн 699 тыс. рублей, с дизельным – 4 млн 219 тыс. рублей. Оба двигателя работают в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Быстро узнать стоимость автомобиля на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».