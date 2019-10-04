Lifan X70 возвращается в Россию с новыми ценниками

О том, что китайский кроссовер Lifan X70 возвращается на российский рынок, стало известно еще месяц назад, когда в базе Росстандарта было опубликовано Одобрение типа этого транспортного средства (ОТТС). Напомним, один из самых популярных автомобилей бренда в России пострадал от проблем и последовавшей за ними остановки черкесского сборочного предприятия "Дервейс" в конце 2018 года. Теперь X70 будет поставляться из Китая.

В Россию будут привозить такие же кроссоверы, что выпускались раньше в Черкесске - с таким же двигателем (2 л, мощность 136 л.с.), передним приводом и двумя трансмиссиями на выбор - 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Единственное отличие, о котором "АВТОСТАТ" сообщал ранее: для автомобиля китайского производства с "механикой" теперь допускается буксировка прицепа (массой 550 кг, без тормозной системы).

Как рассказал сайт "Китайские автомобили", на первое время запланировано пять комплектаций.

Минимальная (Standart MT) будет стоить 989 000 рублей. Для сравнения: раньше цена кроссовера была меньше: в последнем прайс-листе на автомобили российской сборки Lifan X70 стоил от 829 тыс. до 1 млн 90 тыс. рублей. Что касается других версий, то сейчас дилеры будут предлагать покупателям версию Comfort MT в 1 039 900 рублей, Luxury MT – 1 099 900 рублей. Аналогичные комплектации с вариатором оценены в 1 109 900 и 1 159 900 рублей соответственно.

Напомним, что по итогам 9 месяцев 2019 года российские дилеры Lifan реализовали 3472 автомобилей, что на 69% ниже результата годичной давности. Отметим, что на протяжении нескольких лет Lifan был лидером продаж китайских автомобилей в России. По итогам 2018 года бренд сумел реализовать на российском рынке свыше 15 тысяч автомобилей. Однако в 2019-ом ситуация изменилась: в самые лучшие месяцы (апрель, март) продажи не превышали 500 шт., а в августе-сентябре не достигали 300 шт. Очевидно, сегодня компания возлагает большие надежды на возвращение кроссовера Х70, который может помочь ей сдержать падение. Как сообщает портал, дата "перезапуска" Lifan X70 будет объявлена в ближайшие дни.

Быстро узнать стоимость других автомобилей на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».