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Динамика российского авторынка в 2018 году

Динамика авторынка России в 2018 году

Автомобильный рынок России - 2018

25.04.18

А4, 288 стр.

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В 2018 году продажи новых автомобилей в России выросли на 12,8% по сравнению с 2017 годом. Оба сегмента – массовый и премиальный – тоже показали рост (+13,9% и +7,4% соответственно). Продажи машин массовых марок в 2018 году достигли 1 572 246 единиц, что составляет 91,2% от общего объема реализации.

Стоит отметить, что среди ТОП-25 брендов-лидеров 18 показали положительную динамику. Наибольший рост продемонстрировал Zotye – реализация автомобилей китайской марки выросла почти в 3 раза. Также высокую динамику показали японские Honda (+110%) и Mitsubishi  (+86,6%). Из семи брендов, продемонстрировавших отрицательную динамику в массовом сегменте, наибольшее падение зафиксировано у узбекского Ravon (-65,6%).

Продажи автомобилей премиум-сегмента в прошедшем году увеличились на 7,4% и составили 151 655 единиц (доля – 8,8%). Большинство представителей этого сегмента находятся «в плюсе» (10 из 14 марок). Самый большой рост продаж наблюдается у Genesis, чья реализация выросла на 77,6%. Остальные марки демонстрируют более «скромные» показатели роста – от +2,6% (Lexus) до +47,5% (MINI). Самое глубокое падение среди премиальных брендов за 2018 год отмечено у smart (-26,2%).

, источник: www.autostat.ru

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