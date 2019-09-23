Lifan X70 возвращается на российский рынок

Кроссовер Lifan X70, производство которого на заводе «Дервейс» было прекращено в конце прошлого года, возвращается на российский рынок. В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Lifan X70 китайского производства.

Как пишет издание «Авторевю», из Китая к нам будут поставлять такие же кроссоверы, что выпускали в Черкесске. Они имеют 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 136 л.с., передний привод и две трансмиссии на выбор – 5-ступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Единственное отличие – для автомобиля китайского производства с «механикой» допускается буксировка прицепа (массой 550 кг, без тормозной системы), тогда как у российских машин такого разрешения не было вообще.

Дилеры ожидают первую партию кроссоверов Lifan X70 из Китая уже в октябре. Цены пока не объявлены, но с переходом на импорт модель наверняка подорожает. В последнем прайс-листе на автомобили российской сборки Lifan X70 стоил от 829 тысяч до 1 млн 90 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры Lifan реализовали 3238 автомобилей, что на 67% ниже результата годичной давности. Возвращение кроссовера Х70, самой популярной модели Lifan в нашей стране, может помочь компании удержаться от дальнейшего падения.

Как сообщалось ранее, компания Lifan рассматривает возможность расширения модельного ряда в России. До нашего рынка вскоре могут добраться два 7-местных автомобиля – большой кроссовер X80 и минивэн M7.

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