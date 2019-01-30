ТОП-10 самых популярных хэтчбеков в Санкт-Петербурге

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2019 года жители Санкт-Петербурга стали обладателями 4,6 тыс. новых легковых автомобилей с типом кузова «хэтчбек». Это на 1% больше, чем за тот же период годичной давности.

Самым популярным хэтчбеком на рынке Северной столицы, как и в Москве, является KIA Rio X-Line, предпочтения которому в январе – июле отдали 1172 петербуржца – на 28% больше, чем год назад. Немного отстает от лидера Renault Sandero, который разошелся тиражом в 1083 экземпляра, показав рост на 5%. Замкнул первую тройку LADA XRAY с результатом 527 единиц (-17%).

Далее в рейтинге следуют KIA Ceed (400 шт.; -7%) и Ford Focus (328 шт.; -10%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых в Санкт-Петербурге новых легковых автомобилей в кузове «хэтчбек» попали: KIA Picanto (253 шт.; +5%), Ford Fiesta (124 шт.; +15%), Datsun mi-DO (98 шт.; -25%), BMW 1-Series (95 шт.; -10%) и вернувшийся на российский рынок Volkswagen Golf (89 шт.).

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