ТОП-10 самых продаваемых хэтчбеков в Москве

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года жители российской столицы приобрели 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хэтчбек». Это на 17% меньше, чем за тот же период годичной давности.

Самой популярной такой моделью на рынке Москвы является кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, который с января по июль разошелся тиражом в 2531 экземпляр, показав падение на 37%. С заметным отставанием от лидера располагается Renault Sandero, предпочтения которому отдали 1140 москвичей – на 3% меньше, чем год назад. Замкнул первую тройку KIA Ceed с результатом 774 единицы (-37%).

Далее в рейтинге располагаются Ford Focus (448 шт.; -10%) и KIA Picanto (407 шт.; +1%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых в Москве новых легковых автомобилей с типом кузова «хэтчбек» попали: Smart ForTwo (402 шт.; рост в 3 раза), LADA XRAY (401 шт.; -8%), BMW 1-Series (303 шт.; +7%), MINI Mini (261 шт.; -16%) и Mercedes-Benz A-Class (256 шт.; рост в 2 раза).

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