ТОП-10 самых продаваемых универсалов в Санкт-Петербурге

сегодня, 14:41 592 0

ТОП-10 самых продаваемых универсалов в Санкт-Петербурге

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года в Санкт-Петербурге было куплено 4,4 тыс. новых легковых автомобилей с типом кузова «универсал». Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом мы учитываем только классические универсалы, а не кроссоверы и внедорожники, которые имеют тот же тип кузова.

Лидером петербургского рынка универсалов, как и в Москве, оказывается LADA Largus, предпочтения которому отдали 1507 жителей Северной столицы – на 5% меньше, чем в январе – июле 2018 года. На второй позиции рейтинга находится еще один представитель отечественного бренда – модель Vesta SW, которую с учетом кросс-версии приобрели 1356 петербуржцев (+66%).

Далее, с огромным отставанием от лидера, располагаются иностранные универсалы – KIA Ceed SW (442 шт.; -3%) и Ford Focus (438 шт.; +39%). А замыкает пятерку лидеров LADA Granta (176 шт.), которая в кузове «универсал» появилась на рынке только осенью прошлого года.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных новых универсалов в Питере попадают: Volkswagen Caddy (77 шт.; -31%), Subaru Outback (67 шт.; -11%), Renault Dokker (62 шт.; -28%), Volvo V90 (47 шт.; -18%) и Volkswagen Passat (37 шт.; +19%).

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых продаваемых универсалов в Москве, и там их продажи падают.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

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