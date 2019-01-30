ТОП-10 самых популярных универсалов в Москве

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года жители столицы приобрели 5,6 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал». Это на 18% меньше, чем за тот же период годичной давности. Отметим, что здесь мы учитываем только классические универсалы, а не кроссоверы и внедорожники, которые имеют тот же тип кузова.

Самой популярной моделью в этом сегменте является LADA Largus – за отчетный период его купили 1743 москвича, что на 6% меньше, чем в январе – июле прошлого года. Второе место занимает KIA Seed SW (1104 шт.; -35%), а замыкает тройку лидеров LADA Vesta SW, которая вместе с версией Cross разошлась тиражом в 1064 экземпляра (+43%).

Далее в рейтинге следуют универсалы Ford Focus (529 шт.; -475) и Volkswagen Caddy (173 шт.; +13%). Кроме них, в ТОП-10 самых популярных новых универсалов в Москве попадают: LADA Granta, Renault Dokker (129 шт.; -26%), Subaru Outback (118 шт.; -31%), Volvo V90 (109 шт.; -29%) и Volkswagen Passat (98 шт.; -26%).

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