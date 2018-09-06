Доля продаж универсалов LADA Granta растет за счет версии Cross

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года в России было продано 7383 автомобиля LADA Granta в кузове «универсал». Это составляет 9,9% от всех реализованных «Грант» за отчетный период.

Как отмечают эксперты агентства, за последние два месяца доля универсалов в продажах LADA Granta выросла на 1,5 процентных пункта (по итогам 5 месяцев она была равна 8,4%). Безусловно, это связано с выходом на рынок кросс-версии, продажи которой начались 12 июня нынешнего года. С того дня и по конец июля в нашей стране было реализовано 1639 автомобилей LADA Granta Cross. При этом в структуре продаж только универсалов кросс-версия занимает уже более половины (55%).

По данным сайта «Цена Авто», начальная стоимость LADA Granta в кузове «универсал» составляет 471 900 рублей. А вот в версии Cross эта модель оценивается уже от 559 900 рублей.

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