ТОП-10 самых продаваемых в РФ автомобилей стоимостью от 100 тысяч долларов

сегодня, 09:16 707 0

ТОП-10 самых продаваемых в РФ автомобилей стоимостью от 100 тысяч долларов

Обзор автомобильного рынка России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года продажи новых легковых автомобилей стоимостью не менее 100 тысяч долларов в РФ составили 7875 единиц. Это на 18,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Как отмечают эксперты агентства, на их покупку жители нашей страны потратили чуть более 1 млрд долларов или 66,3 млрд рублей.

Самой популярной моделью в этой категории является внедорожник Lexus LX, средневзвешенная цена которого составила 7,1 млн рублей. За 6 месяцев он разошелся тиражом в 1743 экземпляра. Второе место занимает Land Rover Range Rover – продажи этой модели в 1 полугодии составили 1383 штук, а средневзвешенная цена – 9,1 млн рублей. Замкнул тройку лидеров BMW X7 (1038 шт.; 6,7 млн руб.).

Далее следуют две модели Mercedes-Benz – S-Class (896 шт.; 8,9 млн руб.) и G-Class (649 шт.; 12,3 млн руб.). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых дорогих автомобилей в России по итогам января – июня нынешнего года попали: BMW 7-Series (526 шт.; 7,2 млн руб.), Mercedes-Benz Maybach S-Class (285 шт.; 10,2 млн руб.), Cadillac Escalade (268 шт.; 6,6 млн руб.), Porsche Panamera (217 шт.; 8,7 млн руб.) и Audi A8 (205 шт.; 7,6 млн руб.).

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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