Какие автомобили являются самыми распространенными в Сибири?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в Сибирском федеральном округе числится почти 5 млн легковых автомобилей (на 1 января 2019 года). При этом каждый четвертый автомобиль здесь с правым рулем (всего их 1,28 млн единиц). Эксперты агентства составили рейтинг самых распространенных моделей в парке СФО.

Возглавляет его вазовский седан LADA 2106 – в регионах Сибири в общей сложности на учете стоит 234,5 тыс. «шестерок». Отметим, что свыше 40% экземпляров данной модели было выпущено еще в советский период, т.е. до 1992 года. Второе место в парке СФО занимает Toyota Corolla (202,6 тыс. шт.), причем 68% автомобилей этого семейства имеет правый руль.

Далее в рейтинге следуют сразу три модели LADA – седан 2107 (178,9 тыс. шт.), внедорожник 4х4 (162,3 тыс. шт.) и хэтчбек 2109 (88,6 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 сибирского автопарка попали еще: Toyota Camry (86,6 тыс. шт.), «Москвич» (85,3 тыс. шт.), LADA 2105 (82 тыс. шт.), LADA 2101 (78,7 тыс. шт.) и GAZ 3110 (77,9 тыс. шт.).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили средний возраст перепродаваемых в Сибири легковых автомобилей. Как оказалось, он составляет почти 14 лет, что заметно выше, чем в целом по стране. Подробности – здесь.

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