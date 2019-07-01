01.07.19 Прочитали 275 раз

Каков средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах?

Средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах России
Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы
Все готовые отчёты

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России превысил 2 млн единиц. При этом средний возраст всех перепроданных за этот период машин составил 11,4 года. Однако в различных федеральных округах данный показатель заметно отличается.

В пяти округах он оказался ниже, чем в целом по стране. Так, самые «молодые» автомобили перепродаются в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах – здесь их средний возраст составляет 10,1 и 10,2 года соответственно.

На самом крупном по объему вторичном рынке – в Центральном ФО – средний возраст автомобилей составляет 10,5 года. Еще в двух федеральных округах – Северо-Западном и Уральском – он не превышает 11 лет.

В Южном ФО этот показатель практически совпадает с общероссийским и составляет 11,5 года. А вот самые «старые» машины перепродаются в Сибири и на Дальнем Востоке – здесь их средний возраст достигает 13,9 и 15,2 года.

Полный список регионов РФ с указанием среднего возраста легковых автомобилей с пробегом содержится в специально подготовленном пресс-релизе

Быстро узнать актуальную цену автомобиля с пробегом – с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи вторичный рынок автомобили с пробегом средний возраст автомобиля федеральные округа

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

ТОП-10 дизельных автомобилей на российском рынке

сегодня, 11:22

Все новости

Статьи на тему

ЦБ: майский спад производства легковых автомобилей объясняется слабым спросом («Финмаркет»)

28 июня 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Сколько стоят самые продаваемые в России премиальные автомобили?

28 июня 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью