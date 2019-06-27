Opel представил хэтчбек Corsa нового поколения

Компания Opel официально представила новое поколение хэтчбека Corsa с двигателями внутреннего сгорания.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил дизайн в фирменном стиле современных моделей немецкой марки. Новая Corsa стала легче и обзавелась технологиями, ранее недоступными для этой машины – появились матричные фары, система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и другие системы активной безопасности, а также продвинутая мультимедиа.

В линейку бензиновых моторов вошли три варианта 1,2-литрового двигателя – атмосферный 75-сильный с 5-ступенчатой механической коробкой передач, турбированные 100-сильный с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и 130-сильный с «автоматом». Дизель доступен только один – 100-сильный 1,5-литровый агрегат с 6-ступенчатой «механикой». Также покупателям доступен электрический 136-сильный вариант Opel Corsa-e, представленный в мае 2019 года.

Напомним, в феврале 2019 года. компания Opel, два года назад ставшая частью PSA, объявила о возвращении на российский рынок, однако новая Corsa у нас не появится. В четвертом квартале 2019 года в продажу поступят кроссовер Opel Grandland X немецкого производства, а также минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro Transporter, которые будут выпускаться на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В дальнейшем модельный ряд марки в России должны пополнить компактный кроссовер Crossland X и «каблучок» Combo.

Как говорит генеральный директор холдинга «КорсГрупп» Олег Мастрюков, стартовать с продаж кроссоверов – верное решение и верная стратегия, поскольку сегмент SUV показывает отличный динамичный рост и удерживает лидирующие позиции последние годы. В числе конкурентов кроссоверов Opel он называет Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur и KIA Sportage. «Если Opel установит цены на Grandland в аналогичных ценовых рамках, возможно тогда продажи бренда будут успешными», – отмечает Олег Мастрюков.

А вот руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян считает, что сильного ажиотажа вокруг кроссоверов Grandland X и Crossland X, вероятнее всего, не будет и они вряд ли способны повлиять на установившийся расклад в сегменте малых и средних SUV. «К сожалению, в моделях Opel Grandland X и Crossland X отсутствует такая важная для российского рынка опция, как полный привод. Кроме того, обе модели будут импортироваться в Россию, а это значит, что у производителя не будет необходимой гибкости для создания конкурентного ценового предложения. Поэтому на основании ценового позиционирования соплатформенного Peugeot 3008 можно сделать вывод, что стартовые цены на модель Grandland X будут начинаться от 1,7 – 1,75 млн рублей и в случае, если в отношении цены и технологий модели Opel Grandland X и Crossland X не преподнесут каких-либо интересных сюрпризов, они могут стать «нишевыми». Суммарный объем продаж обеих моделей, по нашим оценкам, составит около 1,5 – 2 тыс. автомобилей в год», – комментирует Константин Авакян.

Подробнее о перспективах марки Opel на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».