Вопрос эксперту: что ждет Opel в России?

Марка Opel, которая за несколько лет отсутствия на российском рынке перешла от GM к Группе PSA, возвращается в нашу страну. В четвертом квартале 2019 года в продажу поступят кроссовер Opel Grandland X немецкого производства, а также минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro Transporter, которые будут выпускаться на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В дальнейшем модельный ряд марки в России должны пополнить компактный кроссовер Crossland X и «каблучок» Combo. На первоначальном этапе реализацией автомобилей Opel будут заниматься всего 15 – 20 дилеров, но в среднесрочной перспективе их число увеличится более чем вдвое. Каковы перспективы Opel на российском рынке? С таким вопросом мы обратились к ведущим автодилерам.

Константин Авакян, руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Целесообразность возвращения марки Opel на российский рынок есть, но в среднесрочной перспективе ближайших 3 – 5 лет. Это связано как с трендами, складывающимися в данный момент на российском авторынке, так и с конкретными особенностями возвращения марки на рынок. Тренды этого года – замедление темпов роста продаж легковых автомобилей на фоне возможного снижения доходов населения и валютных колебаний. В базовом сценарии прогноза на 2019 год и вовсе ожидается снижение продаж на 2%. Конкретные особенности возращения марки Opel на рынок – в первую очередь, это запрет на реализацию моделей, созданных с использованием общих платформ с бывшим владельцем марки, т.е. компанией GM. Это означает, что нынешние Astra, Corsa, Mokka, Zafira и Insignia до нас не доберутся. Таким образом, в краткосрочной перспективе Opel ждет непростой рестарт: дилеры марки в России получат на реализацию ограниченный модельный ряд, причем на фоне непростых рыночных тенденций.

Но в среднесрочной перспективе все не так туманно: при очередной смене поколений моделей, ранее построенных на платформе GM, будут использованы наработки PSA и обременение бывшего владельца будет снято. Следовательно, можно будет занять все основные рыночные ниши, к тому же, к этому времени, рынок медленно, но верно, будет восстанавливаться. Недаром Группа PSA в своих планах относительно российского рынка упоминает 2021 год, как год, в котором ее продажи в регионе должны утроиться. Видимо, расчет на существенный вклад в этот рост возлагается на бренд Opel.

Что касается модельного ряда Opel на российском рынке, перспективы кроссоверов Grandland X и Crossland X сейчас оценить трудно, но, вероятнее всего, сильного ажиотажа вокруг них не будет и вряд ли они способны повлиять на установившийся расклад в сегменте малых и средних SUV. Сегмент SUV является объемообразующим для отрасли, его доля по итогам 2018 года составила 43,6% и продолжает расти. В связи с этим конкуренция в данном сегменте чрезвычайно высока, среди производителей идет постоянная борьба за покупателей за счет новизны моделей, технологий, а также за счет ценового предложения. К сожалению, в моделях Opel Grandland X и Crossland X отсутствует такая важная для российского рынка опция, как полный привод. Кроме того, обе модели будут импортироваться в Россию, а это значит, что у производителя не будет необходимой гибкости для создания конкурентного ценового предложения. Поэтому на основании ценового позиционирования соплатформенного Peugeot 3008 можно сделать вывод, что стартовые цены на модель Grandland X будут начинаться от 1,7 – 1,75 млн рублей и в случае, если в отношении цены и технологий модели Opel Grandland X и Crossland X не преподнесут каких-либо интересных сюрпризов, они могут стать «нишевыми». Суммарный объем продаж обеих моделей, по нашим оценкам, составит около 1,5 – 2 тыс. автомобилей в год.

Сегмент LCV, в котором будут играть новые модели Opel, развивается, и позиции группы PSA здесь гораздо сильнее, нежели в сегменте легковых автомобилей. Рыночная доля Peugeot и Citroen в 2018 году заметно выросла. В совокупности с будущими моделями Opel позиции PSA на рынке будут укрепляться, и в перспективе до 2020 года Группе вполне по силам догнать по совокупным продажам в сегменте своего принципиального конкурента Volkswagen. Что касается конкурентов, то, учитывая соплатформенность с моделями Peugeot и Citroen, возможна частичная каннибализация доли продаж этих марок в пользу Opel, но предполагаю все же, что основной расчет делается на рост рынка LCV и привлечение новых покупателей из числа компаний, ведущих малый и средний бизнес в России.

В целом, на перспективы марки Opel в нашей стране помимо макроэкономических факторов будет влиять готовность производителя инвестировать в российский рынок, налаживать локальное производство, расширять присутствующий в России модельный ряд, работать над возвратом и укреплением лояльности потребителей к марке. Текущий парк автомобилей Opel в России – 873 тыс. автомобилей, среди них превалирует модель Astra с долей более 40%. Позиции марки были чрезвычайно сильны в легковом сегменте, в особенности в сегменте С, но рынок поменялся, пережил «кроссоверный» бум и теперь требует для успеха в России в первую очередь интересные SUV-модели. Предположу, что все-таки ставка будет делаться на Mokka X, а также на Grandland X, возможно, на Astra. По нашим оценкам, при условии локализации производства в России и расширения модельного ряда, к 2021 году возможен выход на продажи в количестве до 10 тыс. автомобилей в год. Под этот объем будет необходимо порядка 50 дилерских центров. В текущий момент 84 компании в России имеют сервисный контракт с Opel, они же являлись до ухода дилерами марки. Логично предположить, что поиск партнеров, в первую очередь, будет осуществляться среди них.

Олег Мастрюков, генеральный директор холдинга «КорсГрупп»:

- C большой уверенностью могу сказать, что возвращение марки Opel в Россию в сегмент SUV – это смелый вызов для бренда. В 2012 – 2013 гг. Opel был здесь достаточно силен, но за время отсутствия эту нишу успели занять агрессивные корейские бренды, такие как KIA и Hyundai. Что касается возможных сложностей, то, на наш взгляд, здесь все зависит от уровня жесткости, который выберет Opel в маркетинговой ценовой политике.

Стартовать с продаж кроссоверов, на наш взгляд, – верное решение и верная стратегия. Наблюдая за автомобильным рынком России, можно с уверенностью сказать, что данный сегмент показывает отличный динамичный рост и удерживает лидирующие позиции последние годы. Что касается конкурентов, то, безусловно, это Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur, KIA Sportage – если Opel установит цены на Grandland в аналогичных ценовых рамках, возможно тогда продажи бренда будут успешными.

Что же касается минивэна Opel Zafira Life, то, безусловно, у модели есть отличные шансы занять свою нишу: небольшие семиместные автомобили очень востребованы как среди многодетных семей, так и среди людей, предпочитающих путешествовать на автомобилях. Рынок минивэнов в России очень узок, исходя из чего можно сделать предположение, что Opel составит достойную конкуренцию Citroen и Peugeot, но опять во главу угла встает вопрос цены. Если она будет комфортна для конечного потребителя, то продажи Zafira будут успешными. Ниша «каблучка» Opel Combo тоже свободна, и при грамотном позиционировании он сможет ее занять. Сегодня малый бизнес отдает предпочтение компактным автомобилям, которые отвечают его потребностям.

Мы планируем заниматься реализацией автомобилей Opel, эта марка ранее входила в портфель наших брендов. Мы имеем богатый и, что немаловажно, успешный опыт работы с Opel, поэтому сегодня мы уверены, что сможем стать надежным партнером. В текущей экономической ситуации важно, скорее, не количество дилеров, а качество дилерской сети, ведь только с экономически устойчивым партнерами можно рассчитывать на длительные и перспективные отношения.

Вагиф Бикулов, операционный директор дивизиона компании «Авилон»:

- Старт для марки Opel в России будет непростым. Чтобы привлечь каждого клиента, бренду Opel придется тратить значительно больше, чем его конкурентам. Кроме того, на деятельность импортеров влияют такие факторы, как валютные риски, увеличение налогов и таможенных пошлин, и как следствие – цены на автомобили, волатильность ставки финансирования, необходимость существенных инвестиций для омологирования модельного ряда, обучения персонала, частичная компенсация строительства центров по стандартам марки, сложное законодательство в области защиты прав потребителей.

Успех бренда Opel будет зависеть от уникальности микса, который марка сможет предложить участникам рынка: всем группам клиентов и дилерам. В этом сегменте очень острая конкуренция, и марка столкнется с выстроенной системой поддержки спроса, субсидирования процентных ставок для клиентов и дилеров, уровня дилерской прибыльности и высокой лояльности клиентов корейских, японских, немецких и французских марок. Бренду необходимо вернуть доверие инвесторов – веру в прибыльность марки. В условиях отрицательной железной маржи и низкого парка автомобилей для загрузки сервиса обеспечить прибыльную деятельность дилерской сети и лояльности клиентов будет стоить значительных инвестиций импортеру.

Старт продаж кроссоверов Opel Grandland X и Crossland X будет осложнен: придется конкурировать с игроками с установившейся долей рынка. Важно предложить интересную цену, сильных партнеров, качество и финансовые услуги. Сейчас говорить о планах правильнее импортеру. Слишком много неизвестных.

Если же говорить про Opel Zafira Life и Vivaro Transporter, которые по сути являются перелицованными версиями моделей Peugeot и Citroen, каннибализм – это отличная идея, главное отнимать долю у конкурентов и расти в общем объеме при невысокой стоимости вывода на рынок клонов. Важно привлечь новую аудиторию. Для этого нужна не только цена, а важнее –сопутствующие услуги: трейд-ин, финансирование, стоимость обслуживания, остаточная стоимость.

В рамках реализации Стратегии-2020 «Авилон» заинтересован в расширении портфеля. Автомобили Opel имеют хорошую репутацию на российском рынке и в сложившейся ситуации возвращение марки вполне целесообразно. Автомобильная группа «Авилон» готова рассмотреть включение этого бренда в свой портфель, если импортер подтвердит стратегический интерес бренда к России и создаст инфраструктуру для развития потенциала марки.

Игорь Капёнкин, бренд-директор Мерседес-Бенц КЛЮЧАВТО:

- Бренд Opel в России имел много приверженцев, был популярен среди автовладельцев. Уход с рынка, продиктованный обстоятельствами и рядом факторов, это всегда большой риск, и бренд на него пошел. Однозначно лояльность части аудитории за это время потеряна, это логично и понятно.

Автомобильная марка возвращается в самый конкурентный сегмент, который только существует на рынке. И «вход» туда довольно-таки тяжелый, в каждом из регионов клиенты «поделены» между автомобильными брендами. В том, что определенную нишу марка все-таки займет, сомнений нет. Но с точки зрения конкурентной среды – необходимо будет бороться в несколько раз сильнее за своего клиента, чем это делают другие автомобильные бренды в условиях и без того жесткой конкуренции.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ»:

- Возвращение Opel в Россию – событие знаковое, но особого влияния на рынок оно не окажет. Перспективы бренда сегодня не очень ясны. Прежде всего, это связано с почти полным отсутствием моделей с нормальным уровнем локализации. Ориентироваться в этом плане только на Zafira Life и Vivaro смысла не имеет, так как это явно не те модели, которые смогут выступать основными volume-makers для бренда. В условиях, когда рынок определяют японские и корейские бренды с высокой степенью локализации, развитой дилерской сетью и адекватным ценообразованием.

Важной проблемой для PSA станет, конечно, состояние дилерской сети. Выход Opel на те показатели, которые были привычны этому бренду до ухода из страны, в ближайшие года 3 – 4 недостижимы. Во-первых, никто не будет сейчас вкладываться в открытие новых центров. Скорее всего, с брендом начнут работать в тех же центрах, которые сейчас продают Peugeot и Citroen с какими-то обязательствами по выделению отдельных шоу-румов или открытию новых центров в какой-то временной перспективе. Во-вторых, нереально развивать бренд в условиях отсутствия российского производства и внятной стратегии развития в стране. Также непонятно, кто будет обеспечивать гарантийную поддержку бренда – новые дилеры или как-то будут привлекаться к работе те дилеры, которые когда-то работали с Opel? В общем, пока вопросов больше, чем ответов.