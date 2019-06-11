Продажи грузовиков «большой семерки» сократились на 14%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи грузовых автомобилей «большой семерки» в РФ за 5 месяцев 2019 года составили 8 742 единицы, что на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (10 182 шт.).

Лидером «большой семерки» на российском рынке является Volvo Trucks. С января по май нынешнего года на дорогах России появилось 2163 новых грузовика Volvo, что на 13,7% меньше прошлогоднего результата. На втором месте располагается Scania (1 986 шт., -10,3%), на третьем – MAN (1 632 шт., -12%). Четвертая строчка у Mercedes-Benz Trucks (1 468 шт., -3,9%), пятую занимает DAF (758 шт., -36,4%), шестую удерживает Iveco (427 шт., -9,3%), и последним идет Renault Trucks (308 шт., -26,5%).

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что продажи российского прямого конкурента «большой семерки», модели КАМАЗ-5490, за 5 месяцев 2019 года составили 2 082 единицы, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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