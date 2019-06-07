Обязательную фотофиксацию техосмотров в России введут через год - в июне 2020 года

Президент Путин подписал закон (№ 122-ФЗ), который вводит обязательную фотофиксацию факта технического осмотра автомобилей и сегодня, 7 июня, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В подписанном документе говорится: «Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после его официального опубликования».

По мере того, как законопроект проходил утверждения в Госдуме «АВТОСТАТ" уже писал о готовящихся изменениях в системе техосмотра. Напомним основные положения, которых коснулись изменения.

Как «АВТОСТАТ» писал ранее, операторов ТО обяжут фотографировать машины, проходящие диагностику в начале ТО и по его окончании, затем координаты сделанных снимков будут отправляться в ГИБДД (обязаны отправить в течение 4 часов после прохождения осмотра).

Диагностические карты, сформированные в электронном виде, будут храниться в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (не менее 5 лет) и при необходимости предъявляться по запросу должностных лиц. Главное нововведение – «липовые» (без предъявления автомобилей на ТО) диагностические карты перестанут продавать через Интернет и через агентов страховых компаний, которые в последние годы стали предлагать эти карты в качестве бонусов к оформляемым у них полисам ОСАГО и каско.

В первоначальной редакции законопроекта предлагалась еще и видеосъемка всего процесса прохождения ТО, однако позже от нее отказались: операторам пришлось бы хранить слишком большой объем данных, что повлекло бы дополнительные расходы, которые сделали бы процедуру ТО намного дороже. Профессиональное объединение страховщиков будет вести реестр операторов технического осмотра.

Операторам ТО, не имеющим аккредитации (а соответственно оборудования, квалифицированных сотрудников и т.п.), будет запрещено рекламировать свои услуги (за этим проследит Роскомнадзор), а нарушителей соответственно ожидает административная и даже уголовная ответственность



В числе поправок, принятых после второго чтения депутатами ГосДумы, следующие:

После проведения технического осмотра, зафиксированного фотокамерой, диагностическая карта оформляется в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью;

Контроль за проведением техосмотра будет возложен на МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА). На МВД возложены полномочия по контролю за соблюдением правил проведения техосмотра, на РСА - за соблюдением требований к характеристикам и перечню средств диагностики, к программному обеспечению, средствам фотофиксации, помещениям, в которых проводится техосмотр;

Операторов техосмотра обяжут раз в два года проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации.

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