Депутаты приняли поправки к законопроекту о техосмотре

Вчера Госдума приняла во втором чтении новую редакцию законопроекта (N529143-7) о техосмотре. Это значит, что документ, завершив положенную процедуру принятия в Совете Федерации и подписания Президентом РФ, скоро вступит в силу.

Операторов ТО обяжут фотографировать машины, проходящие диагностику в начале ТО и по его окончании, затем координаты сделанных снимков будут отправляться в ГИБДД (обязаны отправить в течение менее 4 часов после прохождения осмотра). Диагностические карты, сформированные в электронном виде, будут храниться в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (не менее 5 лет) и при необходимости предъявляться по запросу должностных лиц. Главное нововведение – «липовые» (без предъявления автомобилей на ТО) диагностические карты перестанут продавать через Интернет и через агентов страховых компаний, которые в последние годы стали предлагать эти карты в качестве бонусов к оформляемым у них полисам ОСАГО и каско.

В первоначальной редакции законопроекта предлагалась еще и видеосъемка всего процесса прохождения ТО, однако позже от нее отказались: операторам пришлось бы хранить слишком большой объем данных, что повлекло бы дополнительные расходы, которые сделали бы процедуру ТО намного дороже.

Профессиональное объединение страховщиков будет вести реестр операторов технического осмотра. Операторам ТО, не имеющим аккредитации (а соответственно оборудования, квалифицированных сотрудников и т.п.), будет запрещено рекламировать свои услуги (за этим проследит Роскомнадзор), а нарушителей соответственно ожидает административная и даже уголовная ответственность (ряд поправок к Закону о ТО депутаты планируют принять позже).

И хотя скептики утверждают, что некоторые лазейки для автовладельцев, не желающих проводить свои машины через официальную процедуру осмотров, все же остаются, особенно при нынешнем развитии технологий, связанных с обработкой фотографий – тем не менее, важность принятого документа оспаривать не имеет смысла. Основная масса автовладельцев, которая сегодня покупает карты, вероятнее всего, предпочтет не нарушать закон.

Принятым законопроектом определено, что диагностическая карта будет содержать заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. В первом случае – оператор должен указать окончание срока ее действия, во втором – перечень выявленных им неисправностей. Устранив неисправности, повторный осмотр в случае его проведения у того же оператора – в срок не позднее чем 20 календарных дней. В этом случае оператор занимается диагностикой только в отношении тех узлов и показателей, которые были указаны в диагностической карте в качестве проблемных. Предъявил автомобиль спустя 20 дней – его будут диагностировать заново в полном объеме.

Порядок проведения техосмотров автобусов полностью в частные руки отдавать не решились, ввиду растущей аварийности с участием этого типа транспортных средств. ТО автобусов должно перейти под контроль инспекторов ГИБДД.

Ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ» также сообщало, что полный порядок в прохождении ТО будет наведен по мере внедрения в жизнь автовладельцев ЭПТС – после того, как в Системе электронных паспортов будут накапливаться сведения о конкретных автомобилях. Но на это нужно время.

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