24.05.19 Прочитали 274 раз

ГосДума окончательной редакцией закона закрепила усиление контроля за техосмотрами

texosmotr

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019
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Вчера ГосДума приняла в третьем чтении законопроект (N 529143-7) об усилении контроля за проведением техосмотра автомобилей. Депутаты решили, что закон вступит в силу "по истечении одного года после дня его официального опубликования".

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" 17 мая подробнейшим образом рассказало о готовящихся изменениях в процедуре проведения техосмотров, поэтому останавливаться на основных положениях принятого депутатами документа мы сегодня не будем. Добавим лишь несколько акцентов, на которых раньше не заостряли внимание:

- После проведения технического осмотра, зафиксированного фотокамерой, диагностическая карта оформляется в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью;

- Контроль за проведением техосмотра будет возложен на МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА). На МВД возложены полномочия по контролю за соблюдением правил проведения техосмотра, на РСА - за соблюдением требований к характеристикам и перечню средств диагностики, к программному обеспечению, средствам фотофиксации, помещениям, в которых проводится техосмотр;

- Операторов техосмотра обяжут раз в два года проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации.

, источник: www.autostat.ru

Теги: техосмотр

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