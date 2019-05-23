ГосДума окончательной редакцией закона закрепила усиление контроля за техосмотрами

Вчера ГосДума приняла в третьем чтении законопроект (N 529143-7) об усилении контроля за проведением техосмотра автомобилей. Депутаты решили, что закон вступит в силу "по истечении одного года после дня его официального опубликования".

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" 17 мая подробнейшим образом рассказало о готовящихся изменениях в процедуре проведения техосмотров, поэтому останавливаться на основных положениях принятого депутатами документа мы сегодня не будем. Добавим лишь несколько акцентов, на которых раньше не заостряли внимание:

- После проведения технического осмотра, зафиксированного фотокамерой, диагностическая карта оформляется в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью;

- Контроль за проведением техосмотра будет возложен на МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА). На МВД возложены полномочия по контролю за соблюдением правил проведения техосмотра, на РСА - за соблюдением требований к характеристикам и перечню средств диагностики, к программному обеспечению, средствам фотофиксации, помещениям, в которых проводится техосмотр;

- Операторов техосмотра обяжут раз в два года проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации.