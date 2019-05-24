24.05.19 Прочитали 330 раз

Новая Opel Corsa получила электромотор

Новая Opel Corsa получила электромотор

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Компания Opel представила компактный хэтчбек Corsa шестого поколения, который стал электрокаром. Позже у модели появятся версии с традиционными бензиновыми и дизельными моторами, сообщает портал Autonews.ru.

«Зеленая» Corsa, получившая приставку «e» в названии, укомплектована электрическим агрегатом, выдающим 136 л. с. и 260 Н•м крутящего момента. Двигатель позволяет автомобилю ускоряться с места до 50 км/ч за 2,8 сек., а на разгон до 100 км/ч требуется 8,1 секунды. Комплект аккумуляторов на 50 кВт•ч позволяет электрокару проезжать без подзарядки до 330 км (по циклу WLTP). При помощи специальной быстрой системы запас батарей можно пополнить на 80% всего за полчаса.

Что касается стандартного Opel Corsa шестого поколения, то он разработан на модульной архитектуре CMP (Common Modular Platform), которая уже лежит в основе нового Peugeot 208 и DS3 Crossback. Новое шасси позволит сделать автомобиль примерно на 100 кг легче предшественника, что положительно скажется на топливной экономии и динамике автомобиля.

По предварительным данным, в линейку моторов войдет 1,2-литровый трехцилиндровый наддувный двигатель, который будет доступен в нескольких стадиях форсировки. Топовые версии Opel Corsa будут оснащаться светодиодными матричными фарами головного света, которые дебютировали в 2015 году на Astra нового поколения, а затем появились на флагманской модели Insignia.

Напомним, в феврале 2019 года. компания Opel, два года назад ставшая частью PSA, объявила о возвращении на российский рынок. В четвертом квартале 2019 года в продажу поступят кроссовер Opel Grandland X немецкого производства, а также минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro Transporter, которые будут выпускаться на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В дальнейшем модельный ряд марки в России должны пополнить компактный кроссовер Crossland X и «каблучок» Combo.

Как говорит генеральный директор холдинга «КорсГрупп» Олег Мастрюков, стартовать с продаж кроссоверов – верное решение и верная стратегия, поскольку сегмент SUV показывает отличный динамичный рост и удерживает лидирующие позиции последние годы. В числе конкурентов кроссоверов Opel он называет Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur и KIA Sportage. «Если Opel установит цены на Grandland в аналогичных ценовых рамках, возможно тогда продажи бренда будут успешными», – отмечает Олег Мастрюков.

А вот руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян считает, что сильного ажиотажа вокруг кроссоверов Grandland X и Crossland X, вероятнее всего, не будет и они вряд ли способны повлиять на установившийся расклад в сегменте малых и средних SUV. «К сожалению, в моделях Opel Grandland X и Crossland X отсутствует такая важная для российского рынка опция, как полный привод. Кроме того, обе модели будут импортироваться в Россию, а это значит, что у производителя не будет необходимой гибкости для создания конкурентного ценового предложения. Поэтому на основании ценового позиционирования соплатформенного Peugeot 3008 можно сделать вывод, что стартовые цены на модель Grandland X будут начинаться от 1,7 – 1,75 млн рублей и в случае, если в отношении цены и технологий модели Opel Grandland X и Crossland X не преподнесут каких-либо интересных сюрпризов, они могут стать «нишевыми». Суммарный объем продаж обеих моделей, по нашим оценкам, составит около 1,5 – 2 тыс. автомобилей в год», – комментирует Константин Авакян.

Подробнее о перспективах марки Opel на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры новинки электромобили opel opel corsa

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