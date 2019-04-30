Opel показал первые официальные фотографии новой Corsa

Компания Opel опубликовала первые официальные фотографии тестовых прототипов компактного хэтчбека Corsa следующего поколения. Премьера новинки состоится в 2019 году, сообщает портал Autonews.ru.

Следующий Opel Corsa построят на модульной архитектуре CMP (Common Modular Platform), которая ляжет в основу ряда автомобилей альянса PSA. Новое шасси позволит сделать автомобиль примерно на 100 кг легче предшественника. В линейку двигателей войдет 1,2-литровый трехцилиндровый наддувный двигатель, который будет доступен в нескольких стадиях форсировки. В 2020 году у модели появится полностью электрическая модификация.

Топовые версии Opel Corsa будут оснащаться светодиодными матричными фарами головного света, которые дебютировали в 2015 году на Astra нового поколения, а затем появились на флагманской модели Insignia.

Напомним, в конце февраля 2019 года компания Opel, два года назад ставшая частью Группы PSA, объявила о возвращении на российский рынок. Уже в четвертом квартале 2019 года в продаже на российском рынке появятся кроссовер Opel Grandland X, который будет импортироваться из Айзенаха (Германия), минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro Transporter. При этом производство моделей LCV будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Таким образом, Opel выйдет на рынок с тремя моделями и постепенно дополнит модельный ряд новыми, автомобилями.

Как говорит генеральный директор холдинга «КорсГрупп» Олег Мастрюков, стартовать с продаж кроссоверов – верное решение и верная стратегия, поскольку сегмент SUV показывает отличный динамичный рост и удерживает лидирующие позиции последние годы. В числе конкурентов кроссоверов Opel он называет Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur и KIA Sportage. «Если Opel установит цены на Grandland в аналогичных ценовых рамках, возможно тогда продажи бренда будут успешными», – отмечает Олег Мастрюков. Это же, по его мнению, касается минивэна Opel Zafira Life и «каблучка» Combo, которые при грамотном позиционировании смогут занять свою нишу.

А вот руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян считает, что сильного ажиотажа вокруг кроссоверов Grandland X и Crossland X, вероятнее всего, не будет и они вряд ли способны повлиять на установившийся расклад в сегменте малых и средних SUV. «К сожалению, в моделях Opel Grandland X и Crossland X отсутствует такая важная для российского рынка опция, как полный привод. Кроме того, обе модели будут импортироваться в Россию, а это значит, что у производителя не будет необходимой гибкости для создания конкурентного ценового предложения, – комментирует Константин Авакян. – Сегмент LCV, в котором будут играть новые модели Opel, развивается, и позиции группы PSA здесь гораздо сильнее, чем в сегменте легковых автомобилей. В совокупности с будущими Opel, позиции PSA на рынке будут укрепляться, и в перспективе до 2020 года группе вполне по силам догнать по совокупным продажам в сегменте своего принципиального конкурента Volkswagen».

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