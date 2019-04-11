На авторынке Москвы в марте сменился лидер

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам марта 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве достиг 19 тыс. единиц, показав снижение на 6%. При этом здесь снова сменился лидер рынка.

Так, в первый месяц весны им стал KIA Rio, который за отчетный период приобрели 845 жителей столицы (-32%). На второе место опустился седан Volkswagen Polo (753 шт.; +10%), который, напомним, первенствовал в феврале.

Далее в предпочтениях москвичей следуют две модели Hyundai – кроссовер Creta (670 шт.; -5%) и седан Solaris (633 шт.; -39%). А замыкает пятерку лидеров Nissan Qashqai с результатом в 612 экземпляров (+83%).

Также в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам марта 2019 года попали: Toyota Camry (605 шт.; +15%), Volkswagen Tiguan (574 шт.; -3%), Skoda Octavia (566 шт.; -1%), Renault Kaptur (564 шт.; +104%) и Skoda Rapid (521 шт.; -5%).

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