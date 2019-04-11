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11.04.19 Прочитали 569 раз

На авторынке Москвы в марте сменился лидер

В первый весенний месяц им стал KIA Rio

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам марта 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве достиг 19 тыс. единиц, показав снижение на 6%. При этом здесь снова сменился лидер рынка.

Так, в первый месяц весны им стал KIA Rio, который за отчетный период приобрели 845 жителей столицы (-32%). На второе место опустился седан Volkswagen Polo (753 шт.; +10%), который, напомним, первенствовал в феврале.

Далее в предпочтениях москвичей следуют две модели Hyundai – кроссовер Creta (670 шт.; -5%) и седан Solaris (633 шт.; -39%). А замыкает пятерку лидеров Nissan Qashqai с результатом в 612 экземпляров (+83%).

Также в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам марта 2019 года попали: Toyota Camry (605 шт.; +15%), Volkswagen Tiguan (574 шт.; -3%), Skoda Octavia (566 шт.; -1%), Renault Kaptur (564 шт.; +104%) и Skoda Rapid (521 шт.; -5%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто». 

, источник: www.autostat.ru

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