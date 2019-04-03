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03.04.19 Прочитали 3189 раз

Ford обновил кроссовер Kuga, который до России может и не доехать

Презентация обновленного Ford Kuga

Рынок транспортных средств в России

13.03.19

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Пока эксперты спорят, много ли теряет российский рынок с закрытием производства легковых автомобилей Ford в России или мало, американский производитель устроил презентацию своего обновленного кроссовера Kuga.

Привезут ли кроссовер к нам - большой вопрос, но давайте хотя бы посмотрим, какого представителя сегмента SUV (в последние годы самый популярный на российском рынке сегмент) могут лишиться россияне. Кроссовер стал длиннее на 44 мм (салон стал просторнее), размер его колесной базы вырос на 20 миллиметров. Новый Kuga, как пишет Autonews, стал почти на 100 килограммов легче предшественника, получил полуавтопилот и три гибридные модификации. У модели теперь - солидная линейка двигателей: 1,5-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost (120 и 150 лошадиных сил), дизельный (120 и 180 л.с., объем 1,5 и 2,0 л соответственно). В паре со всеми этими версиями предлагается 6-ступенчатая МКП или 8-ступенчатый «автомат».

Что касается гибридных модификаций, то, как пишет издание, еще один из предлагаемых двигателей (дизельный, 150 л.с.) работает по схеме «мягкий гибрид» на основе 48-вольтовой бортовой системы. Он действует в паре со стартер-генератором, способным накапливать электроэнергию при торможении. Еще один гибрид представляет собой полноценную силовую установкой, состоящую из 2,5-литрового бензинового мотора, небольшого электрического агрегата и маленькой литий-ионной батареи. В топ-версии автомобиль предлагается оснастить комбинированной установкой (225 л.с.) с возможностью подзарядки аккумуляторной батарей от бытовой электросети.

Из числа «умных технологий» - обновленный Ford Kuga оснащен системой предотвращения фронтальных столкновений и наезда на пешеходов (радар и видеокамеры следят за объектами на дороге), автоматический парковщик, проекционный дисплей и функция помощи при выезде с парковки задним ходом. В качестве дополнительной опции предлагается точка доступа Wi-Fi с возможностью подключения до 10 мобильных устройств.

Обновленная версия Kuga

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили новинки ford ford kuga

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