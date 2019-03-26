Производство легковых автомобилей Ford завершится в России к концу июня

К концу июня планируется завершить производство легковых автомобилей Ford. Речь идет о последовательном закрытии двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в Елабуге. Официальный пресс-релиз с такой информацией разослала сегодня компания Ford Sollers. При этом автовладельцам обещано, что обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме, а сокращение штата сотрудников будет проходить с выплатой дополнительных компенсаций.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», деятельность СП в России теперь сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Ставка – на укрепление позиций и увеличение продаж Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан). За последние три года реализация Ford Transit выросла более чем на 200%, что позволило модели выйти в лидеры сегмента среди иностранных брендов, говорится в релизе.

Кроме всего прочего, акционеры совместного предприятия Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» сегодня объявили о реструктуризации. В новой структуре они остаются партнерами, но ПАО «Соллерс» теперь будет владеть контрольным пакетом акций и долей 51% в уставном капитале.

«Мы находимся на пороге нового этапа в долгосрочном партнерстве с Ford в России, – сказал Вадим Швецов, генеральный директор ПАО «Соллерс». – Мы уверены, что решение сконцентрировать бизнес на сегменте легкого коммерческого транспорта позволит совместному предприятию повысить эффективность и заложить крепкий фундамент для дальнейшего роста».

«Новая структура Ford Sollers соответствует нашей стратегии по укреплению лидерства бренда Ford в сегменте коммерческого транспорта на всех европейских ранках, а также отражает наше намерение принимать сложные решения и покидать убыточные сегменты, такие как рынок легковых автомобилей в России», – объяснил решение концерна Стивен Армстронг, исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов Ford Motor Company.