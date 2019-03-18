Самые популярные цвета автомобилей у россиян не меняются

По итогам недавнего исследования Авито, самые популярные цвета автомобилей - черый, белый и серебристый. Каждый пятый автомобиль - это автомобиль черного цвета в городах: Казань, Москва, Пермь, Санкт-Петербург, Ульяновск, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Саратов. В 11 из 23 городов больше всего – черных автомобилей.
Каждый пятый автомобиль – белого цвета в 7 городах: Иркутск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Омск.
Серебристые машины «победили» в 5городах Тольятти, Волгоград, Челябинск, Тюмень и Воронеж.
Всего было исследованы объявления о продажах авто в 2018 году по 23 крупным городам.
Ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование порядка 5,5 млн легковых автомобилей, произведённых в 2005 – 2015 годах и выставленных на продажу на ведущих интернет-площадках в 2016 году. И тогда лидировал чёрный цвет, на долю которого приходится примерно 27%. Далее, с сопоставимыми показателями следуют машины, окрашенные в серебристый (16%), белый (15%) и серый (13%) цвета.
Подобный опрос проводила в 2013 году компания «Формула 91». Самым популярным цветом подержанного автомобиля опрашиваемые назвали черный (33% голосов), на втором месте – серебристый (18%), на третьем месте – белый (15%),
Это интересно. В 2016 году агентством «АВТОСТАТ» было проведено дополнительное исследование структуры цветовой гаммы по брендам. Больше всего автомобилей черного цвета оказалось у Toyota(30,1%),- белого – у Volkswagen (21,1%), а наибольшая доля разнообразных по цветам машин оказалась у Renault (37,7%).