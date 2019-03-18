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18.03.19 Прочитали 818 раз

Самые популярные цвета автомобилей у россиян не меняются

Тойота Ленд Крузер Прадо

По итогам недавнего исследования Авито, самые популярные цвета автомобилей - черый, белый и серебристый. Каждый пятый автомобиль - это автомобиль черного цвета в городах: Казань, Москва, Пермь, Санкт-Петербург, Ульяновск, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Саратов. В 11 из 23 городов больше всего – черных автомобилей.

Каждый пятый автомобиль – белого цвета в 7 городах: Иркутск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Омск.

Серебристые машины «победили» в 5городах Тольятти, Волгоград, Челябинск, Тюмень и Воронеж.
Всего было исследованы объявления о продажах авто в 2018 году по 23 крупным городам.

Цвета авто в городах (16.5 Кб)
Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году

07.03.19

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Ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование порядка 5,5 млн легковых автомобилей, произведённых в 2005 – 2015 годах и выставленных на продажу на ведущих интернет-площадках в 2016 году. И тогда лидировал чёрный цвет, на долю которого приходится примерно 27%. Далее, с сопоставимыми показателями следуют машины, окрашенные в серебристый (16%), белый (15%) и серый (13%) цвета.

Подобный опрос проводила в 2013 году компания «Формула 91». Самым популярным цветом подержанного автомобиля опрашиваемые назвали черный (33% голосов), на втором месте – серебристый (18%), на третьем месте – белый (15%),

Это интересно. В 2016 году агентством «АВТОСТАТ» было проведено дополнительное исследование структуры цветовой гаммы по брендам. Больше всего автомобилей черного цвета оказалось у Toyota(30,1%),- белого – у Volkswagen (21,1%), а наибольшая доля разнообразных по цветам машин оказалась у Renault (37,7%).

Цвета авто по брендам

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили автомобили с пробегом toyota volkswagen

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