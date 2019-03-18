Самые популярные цвета автомобилей у россиян не меняются

По итогам недавнего исследования Авито, самые популярные цвета автомобилей - черый, белый и серебристый. Каждый пятый автомобиль - это автомобиль черного цвета в городах: Казань, Москва, Пермь, Санкт-Петербург, Ульяновск, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Саратов. В 11 из 23 городов больше всего – черных автомобилей.

Каждый пятый автомобиль – белого цвета в 7 городах: Иркутск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Омск.

Серебристые машины «победили» в 5городах Тольятти, Волгоград, Челябинск, Тюмень и Воронеж.

Всего было исследованы объявления о продажах авто в 2018 году по 23 крупным городам.