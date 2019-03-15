KIA подняла цены у четырех моделей

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в марте компания KIA обновила ценники у четырех моделей – Ceed, Ceed SW, Picanto и Sorento. Все комплектации этих автомобилей 2019 модельного года подорожали на сумму от 5 до 20 тыс. руб.

Наименьшую прибавку в цене – 5 тыс. руб. – получил хэтчбек Picanto, который теперь доступен от 644 900 руб. за версию с литровым двигателем (67 л.с.) и «механикой» до 949 900 руб. за топовый вариант с мотором 1,2 л (84 л.с.) и АКП.

На 15 тыс. руб. подорожали хэтчбек Ceed и обновленный универсал Ceed SW. Новые цены на KIA Ceed находятся в пределах от 1 059 900 до 1 569 900 руб. Универсал Ceed SW предлагается к продаже за 1 099 900 – 1 639 900 руб.

Максимальную прибавку в 20 тыс. руб. получил кроссовер KIA Sorento. Его самая доступная комплектация с бензиновым двигателем 2,4 л (175 л.с.) сейчас оценивается в 1 789 900 руб., а топовая версия обойдется в 2 179 000 руб. Две комплектации с дизельными моторами получили обновленные ценники – 2 154 900 и 2 309 900 руб. соответственно.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на модели KIA Ceed, Picanto и Sorento произошло в январе и составило сумму от 15 до 55 тыс. руб. Что касается универсала Ceed SW, то он поступил в продажу в конце января и текущее повышение цен является первым для этой модели.

Всего же по итогам двух первых месяцев 2019 года в России было реализовано 33 422 автомобиля марки KIA, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

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