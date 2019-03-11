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Рынок новых грузовых автомобилей в феврале упал на 5%

Рынок новых грузовых автомобилей в феврале упал на 5%

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

28.02.19

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 5,7 тыс. единиц, что на 5,1% меньше, чем год назад.

Лидером этого рынка по-прежнему является российская марка KAMAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось свыше 40% от общего объема. В количественном выражении это составляет около 2,5 тыс. штук – на 20,5% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – GAZ, февральский показатель которого составил 585 автомобилей (-9,7%). Далее следуют шведские Volvo (377 шт.; -18,6%) и Scania (365 шт.; -8,1%), а замыкает пятерку лидеров российский URAL (308 шт.; +10,8%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на февральское падение, по итогам двух месяцев 2019 года рынок новых грузовых автомобилей в РФ еще демонстрирует рост. Так, за этот период его объем достиг 10,9 тыс. единиц – на 0,1% больше, чем в январе – феврале 2018 года.

Более подробная информация по теме содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www. autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи грузовые автомобили марки-лидеры scania volvo gaz камаз урал

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