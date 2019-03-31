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Российский рынок новых грузовых автомобилей в феврале 2019 года

Рынок новых грузовых автомобилей в феврале 2019 года

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

28.02.19

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11 марта 2019 года


Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 5,7 тыс. единиц, что на 5,1% меньше, чем в феврале 2018 года.

Лидером рынка грузовиков остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в последний месяц зимы пришлось более 40% от общего объема. За отчетный период реализация автомобилей KAMAZ выросла на 20,5% и достигла показателя в 2,5 тыс. единиц. На втором месте расположился другой отечественный бренд – GAZ, результат которого составил 585 машин (-9,7%). За ним следуют шведские Volvo (377 шт.; -18,6%) и Scania (365 шт.; -8,1%). На пятом месте – отечественный Ural с результатом в 308 единиц (+10,8%).

Всего две марки из десятки лидеров марочного рейтинга новых грузовиков по итогам февраля 2019 года продемонстрировали рыночный рост, а оставшиеся восемь ушли «в минус».

В модельной структуре февральского рейтинга первенство принадлежит KAMAZ 5490, который был реализован в количестве 667 экземпляров (+137,4%). За ним следует победитель 2018 года – KAMAZ 43118 (522 шт.), продажи которого упали на 3,3%. Далее следуют KAMAZ 65115 (401 шт.; +25,3%), GAZ Gazon Next (392 шт.; -13,3%) и KAMAZ 6520 (299 шт.; -9,1%). Отметим, что вся пятерка – продукция отечественных производителей. Среди моделей иностранного происхождения лидирует Volvo FH (293 шт.; -13,1%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ФЕВРАЛЕ 2019 г. (шт.)

табл1

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ФЕВРАЛЕ 2019 г. (шт.)

табл2

* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии грузовые автомобили

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