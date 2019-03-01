Какие банки выдают льготные автокредиты «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль»?

Сегодня стартовала госпрограмма выдачи льготных автокредитов и от банков уже поступают сообщения о первых выданных автокредитах. Те, кто позаботился о подготовке пакета документов заранее, смогут успеть воспользоваться программами господдержки.

Список кредитных организаций, участвующих в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»:

«Сетелем Банк», «ВТБ24», «БАНК УРАЛСИБ», «РАДИОТЕХБАНК», «ТатСоцБанк», «Совкомбанк», «САРОВБИЗНЕСБАНК», «Энергобанк», «РН Банк», «Русфинанс банк», «Плюс Банк», «Газбанк», «СОЮЗ», «Снежинский», «Экспобанк», «РНКБ», «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», «БыстроБанк», «ЮниКредит Банк», «Кредит Европа Банк», «Россия», «Липецккомбанк».

Если предполагается купить автомобиль Volkswagen, Peugeot, Citroen, Skoda, Toyota, то лучше обратиться в кэптивный банк своего бренда: «Фольксваген Банк РУС» , «Банк ПСА Финанс РУС», «Тойота Банк». Список – с сайта Минпромторга по состоянию на 26.02.2018.

О первых выданных автокредитах и проданном автомобиле по льготной программе уже сообщили "Сетелем Банк" "Русфинанс Банк" и Renault.

О том, какие шаги надо предпринять, чтобы оформить льготный автокредит и какие автомобили участвуют в текущих программах - читайте в статье на нашего канала ЯндексДзен.