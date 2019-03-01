Первый в России льготный автокредит по госпрограммам выдан Русфинанс Банком

Русфинанс Банк первым среди банков-участников государственных программ льготного автокредитования в 2019 году выдал сегодня кредит для приобретения одной из самых популярных в России моделей массового сегмента – KIA Rio. Как сообщает пресс-служба Русфинанс Банка, кредитный договор со скидкой по программе «Семейный автомобиль» был оформлен клиентом непосредственно после открытия одного из дилерских центров KIA в г. Улан-Удэ, с которым сотрудничает банк.

«Возобновление государственной программы льготного автокредитования в 2019 году очень своевременно и несомненно окажет положительный эффект. Мы рады предложить российским потребителям особые условия для самой популярной модели иностранного бренда – KIA Rio», - отметил управляющий директор KIA Motors Russia & CIS HQ Александр Мигаль.

Напомним, с 1 марта 2019 года в России возобновилось действие государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Единовременную скидку в размере 10% от стоимости покупаемого в кредит автомобиля могут получить граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. Русфинанс Банк предлагает автокредиты для приобретения подавляющего большинства моделей, на которые в 2019 году распространяется действие программ льготного автокредитования. Анонсированные условия предполагают субсидии для покупки автомобиля максимальной стоимостью до 1 млн рублей и произведенного в 2019 году.

«Возобновление программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» станет одним из ключевых драйверов спроса на рынке автокредитования в России, что позволяет рассчитывать на устойчивый рост отрасли в этом году. Русфинанс Банк как банк-участник инициативы возобновляет с 1 марта 2019 года выдачи в рамках обеих программ, которые традиционно востребованы у клиентов при покупке нового автомобиля», – заявил председатель правления Русфинанс Банка Сергей Озеров.

В прошлом году Русфинанс Банк выдал более 18 тысяч льготных кредитов на общую сумму более 8 млрд рублей. Программы пользовались активным спросом у заемщиков, благодаря госсубсидии и возможности оформить договор на привлекательных условиях без первоначального взноса.