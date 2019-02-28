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Сетелем Банк начал выдачу автокредитов по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Сетелем Банк начал выдачу автокредитов по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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С 1 марта Минпромторг РФ возобновил действие программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на территории всей России. В связи с этим, Сетелем Банк приступил к выдаче автокредитов по этим программам, сообщает пресс-служба компании.

«Возобновление адресных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» позволяет сфокусироваться на поддержке социально приоритетных слоев населения и делает условия приобретения автомобилей наиболее массового сегмента в кредит еще выгоднее, — комментирует Директор Управления продаж Сетелем Банка Ильдар Фасхутдинов. — Сетелем Банк как активный участник рынка автокредитования всегда одним из первых приступает к выдаче льготных автокредитов, которые пользуются неизменным спросом у наших клиентов. Не станет исключением наше участие в новых инициативах государства и в этом году».

Отметим, что действие льготных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» распространяется на автомобили стоимостью до 1 млн. руб., максимальный срок кредитования не ограничен. Программа «Первый автомобиль» действует для лиц, приобретающих автомобиль впервые, а в рамках программы «Семейный автомобиль» возможно оформить покупку семьям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей. Помимо возобновляемых программ «Первый» и «Семейный» продолжают действовать специальные условия льготного автокредитования для жителей Дальневосточного федерального округа.

, источник: www.autostat.ru

Теги: кредиты автокредитование льготные автокредиты сетелем банк

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