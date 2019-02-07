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ТОП-10 марок по объему корпоративных продаж легковых автомобилей в России

Возглавляет этот рейтинг отечественная LADA

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России

31.12.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года корпоративным клиентам (юридическим лицам) в России было продано почти 230 тыс. новых легковых автомобилей, что на 13% выше результата 2017 года. Как отмечают эксперты агентства, на долю корпоративных продаж в нашей стране приходится 14% российского рынка или каждый седьмой проданный автомобиль.

По объему корпоративных продаж в стране лидирует отечественная марка LADA, показатель которой в прошлом году составил 28,3 тыс. единиц – на 9,5% больше, чем год назад. Второе место занимает корейская KIA (23,3 тыс. шт.; +34%), а замыкает тройку лидеров японская Toyota (21,4 тыс. шт.; +14,5%). Далее следуют немецкий Volkswagen (21,1 тыс. шт.; +25%) и французский Renault (17,2 тыс. шт.; +18,5%).

В ТОП-10 по объему корпоративных продаж легковых автомобилей в РФ за 2018 год также попали: Skoda (16,9 тыс. шт.; +12%), Hyundai (15,4 тыс. шт.; +2,5%), Mercedes-Benz (13,7 тыс. шт.; +15%), BMW (11,3 тыс. шт.; +27%) и Nissan (7,5 тыс. шт.; -8%). Отметим, что только последний бренд в десятке лидеров показал отрицательную динамику, в то время как все остальные находятся в «плюсе». Во многом это объясняется снятием с производства седана Almera, на долю которого приходилась четверть всех корпоративных продаж Nissan.

, источник: www.autostat.ru

Теги: юридические лица легковые автомобили марки-лидеры корпоративные продажи продажи авторынок россии lada kia toyota volkswagen renault

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