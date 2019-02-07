Горячая новость

Продажи премиальных автомобилей в январе выросли на 13%
  • 7.02.19 - 17:02

    Продажи премиальных автомобилей в январе выросли на 13%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Почему надо заниматься автомобилями с пробегом?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 февраля

    Российский авторынок в январе замедлил темпы роста до 1%

    Продажи машин в РФ составили 103064 единицы...

Вся аналитика

Инфографика

Динамика российского авторынка в январе 2019 года
  • 07.02.19

    Динамика российского авторынка в январе 2019 года
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Григорий Микрюков (Аналитический центр при правительстве РФ)
  • 19.04.18

    «ForAuto-2018»: Григорий Микрюков (Аналитический центр при правительстве РФ)
Все видео

08.02.19 Прочитали 780 раз

Компания Jeep повысила цены на две модели

Компания Jeep повысила цены на две модели

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

В январе американский бренд Jeep уже обновлял ценники на свои автомобили, но тогда повышение не затронуло модель Cherokee и две комплектации кроссовера Renegade. В феврале выросли цены* и на них. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга новых прайс-листов компании Jeep.

Три из четырех комплектаций кроссовера Renegade стали дороже на 15 – 60 тыс. руб. и предлагаются к продаже от 1 730 тыс. руб. за Longitude до 2 160 тыс. руб. за топовую Trailhawk. Без изменений осталась лишь начальная комплектация Sport, цена на которую по-прежнему составляет 1 499 тыс. руб.

Одна из пяти комплектаций Jeep Cherokee – Trailhawk – прибавила к прежней своей цене 16 тыс. руб. и сейчас доступна за 3 115 тыс. руб. Остальные комплектации пока сохраняют прежние цены, и, таким образом, такой Jeep Cherokee можно приобрести за сумму от 2 255 до 3 399 тыс. руб.

Отметим также, что по итогам января 2019 года в России было реализовано 144 автомобиля марки Jeep. Это 2,3 раза превышает показатель годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии премиум-марки цены легковые автомобили jeep jeep renegade jeep cherokee

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Четыре модели Jeep стали дороже на 40 – 75 тысяч рублей

14 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в октябре? («Автостат»)

5 октября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в 2018 году

14 января 2019

Вся инфографика
Загрузка...