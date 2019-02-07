Компания Jeep повысила цены на две модели

В январе американский бренд Jeep уже обновлял ценники на свои автомобили, но тогда повышение не затронуло модель Cherokee и две комплектации кроссовера Renegade. В феврале выросли цены* и на них. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга новых прайс-листов компании Jeep.

Три из четырех комплектаций кроссовера Renegade стали дороже на 15 – 60 тыс. руб. и предлагаются к продаже от 1 730 тыс. руб. за Longitude до 2 160 тыс. руб. за топовую Trailhawk. Без изменений осталась лишь начальная комплектация Sport, цена на которую по-прежнему составляет 1 499 тыс. руб.

Одна из пяти комплектаций Jeep Cherokee – Trailhawk – прибавила к прежней своей цене 16 тыс. руб. и сейчас доступна за 3 115 тыс. руб. Остальные комплектации пока сохраняют прежние цены, и, таким образом, такой Jeep Cherokee можно приобрести за сумму от 2 255 до 3 399 тыс. руб.

Отметим также, что по итогам января 2019 года в России было реализовано 144 автомобиля марки Jeep. Это 2,3 раза превышает показатель годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.